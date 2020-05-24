الحلقة الأخيرة.. فلانتينو يكشف عن 3 أبناء آخرين له

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل فلانتينو إعلان عادل إمام عن أبنائه من زيجات لم يفصح عنها من قبل وهم نجوم مسرح مصر علي ربيع ومحمد عبدالرحمن، ومحمد خاطر وهم أبناؤه من زيجات أخفاها عن زوجته دلال عبدالعزيز والتي رفعت عليه قضية حجر بسبب زواجه من داليا البحيري.

وبعدها تنازل عادل إمام عن كل أملاكه لأولاده من دلال عبدالعزيز وهم أرشميدس ونبوية ورفاعة، ليخرج الزعيم من المحكمة بصحبة أولاده الستة.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء كل يوم في رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.