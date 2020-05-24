"ندى" مقاتلة بالجيش الأبيض.. تقيم بالمنصورة وتعمل بالقاهرة وتحارب "كورونا" ببلطيم

يصفها زملاؤها بـ"المُقاتلة الصغيرة"، فهى واحدة من مقاتلات الجيش الأبيض، وبرغم صغر سنها وبُعد إقامتها عن عملها إلا أنها لم تردد لحظة واحدة في الانضمام للصفوف الأمامية في محاربة الوباء العالمي الجائح فيروس "كورونا"، فالطبيبة الشابة ندى حسام السيد صادق، التي لم تتخطَ عامها الـ26، والتي تعمل طبيب قلب في مستشفى الساحل التعليمي في شبرا بالقاهرة، كانت على يقين أن الدور سيأتيها للانضمام لأحد مستشفيات العزل لعلاج مرضى الفيروس، لكنها لم تتوقع أنها ستكون داخل مستشفى بلطيم الذي يبعد عن محل إقامتها بالمنصورة وعملها بالقاهرة مئات الكيلو مترات.

"منذ بداية انتشار الفيروس، أدعو الله أن ينتهي بالتزام الأهالى بتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لكن مع تزايد الإصابات توقعت، أن أكون بين صفوف زملائى الأطباء الذين يواجهون بكل شجاعة هذا الفيروس الخفى، هيأت نفسي لتلك اللحظة على الرغم من رفض أسرتى، لكننى كنت على يقين أن مشاركتي فى علاج مصابى الفيروس هى واجبى، ولأن الدولة تحتاج لجهود الجميع فى هذه الفترة، فصممت على التطوع والمشاركة، كنت أتوقع أن أنضم لمستشفى عزل قريب من مكان عملى بالقاهرة، أو محل إقامتى بالمنصورة، لكني فوجئت أنه جرى توزيعى على مستشفى بلطيم المركزى، الذى خصصه وزارة الصحة ليكون أول مستشفى لعلاج المصابين بمحافظة كفر الشيخ"، بهذه العبارات شرحت ندى بداية انضمامها.

بطلة بالجيش الأبيض: "والدتي وصلتني للمستشفى.. وقضاء العيد بعيداً عنها مؤلم"

في الرابع عشر من شهر مايو الجاري، دق هاتف الطبيبة الشابة، التي تخرجت فى كلية طب الأزهر عام 2017، تم إبلاغها من وزارة الصحة بأنها ستتوجه لمستشفى عزل بلطيم في اليوم التالى، عقب تلقيها تدريب بالوزارة على كيفية التعامل مع مصابي الفيروس فى الثانى عشر من مايو، وكانت مفاجئة بالنسبة لها: "رحت تدريب تابع لوزارة الصحة يوم 12 مايو، من وقتها أيقنت إنى رايحة مستشفى عزل، ويوم 14 بلغونى إنى هروح بلطيم، اتفاجئت لسببين الأول، التوقيت قبل العيد، كان نفسي أقضي العيد في البيت حتى لو جزء من العيد مش العيد كله، طبعا بحكم شغلنا العادي من غير أوبئة ولا غيره ممكن آخد نوبتجيات في العيد، ومش عايزة أقول كمان إني كنت لسه قبل خير العزل دا بتكلم مع زمايلي إني عايزة أقصى جزء من العيد في البيت حرام كل عيد برا البيت من يوم ما اشتغلت، والسبب التاني، إنى اتوزعت على بطيم، أنا مقيمة بالمنصورة، وشغلي في القاهرة، وأروح عزل في مكان تالت خالص وبعيد سواء عن بيتي لو مكان شغلي فكانت حاجة صعبة".

مهمة سريعة وصعبة، كانت على عاتق الطبيبة الشابة، فعليها أن تخبر أسرتها وتجهز حقيبتها خلال أقل من 24 ساعة، وعلى الرغم من تمهيدها لأسرتها قبل تأكد انضمامها لمستشفى العزل، إلا أنها وجدت صعوبة فى إقناعهم: "حاولت أمهد لوالدى ولوالدتي وإخواتي، إنى ممكن أروح مستشفى عزل، طبعا كانوا بيتعاملوا معايا على أنى متشائمة، وكان الموضوع كان بعيد عن خيالهم، إتفاجئوا لما بلغتهم بأنى لازم أسافر خلال المدة دى، كانت في حالة قلق رهيبة، حاولت أقنعهم ان ممكن حد فينا يُصاب وهو في الشارع وهو في المواصلات وهو في أي مكان غير المستشفى أو مستشفى عزل، وأن اللي في نصيبنا هنشوفه أكيد مهما حاولنا نبعد عنه، زي ما بيقولوا المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، بس طبعا أى أب وأم بيكونوا قلقانين من حاجة زي كدا، ومش هانكر أنا كمان كنت قلقانة جدا، لكن كنت مقتنعة ان دا واجبى ومسؤوليتى".

ندى: "انضميت للعزل تلبية لواجبى ورسالتي وحزينة لأننى البنت الوحيدة"

مئات الكيلو مترات، قطعتها والدة الطبيبة الشابة وشقيقها، لتوصيلها إلى المستشفى فى محاولة منهم للاطمئنان عليها: "قبل ما أسافر بيوم، اتبلغت من إدارة المستشفى، أن في عربية هتوصلني لحد باب المستشفى، بس والدتى وأخويا، صمما أن هما لازم يوصلونى، ووصلونى واستنوا برة لحد ما دخلت واطمنوا عليا وبعدها روحوا، هما مقتنعين أن ده واجبي في ظل الظروف اللي إحنا فيها دي مينفعش حد يتأخر ويقول لا مش رايح إلا لو لعذر قهري وبعدين لو كل واحد قال مش رايح مين هيمشي الشغل، لازم يكون في تضحياتَ في الأول والآخر لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا"، تقولها ندى بعد قضاء نحو 10 أيام بالمستشفى.

مهمة كبيرة ومفاجئة أكبر وقعت على عاتق ندى عقب استلامها العمل داخل المستشفى: "اتفاجئت أنى البنت الوحيدة، كلهم دكاترة شباب، وقاعدة لوحدى ودى حاجة متعبة، لكن دعم زمايلي كلهم وصحابي كانوا بيساندوني، لما عرفوا إنى رايحة عزل، بيدعموني بكلام حلو بيهدينى ويقلل التوتر، ومش هنسي مكالمة رئيس قسم القلب بمستشفى الساحل، الدكتور جورج، كانت أكبر داعم ليا، وساعدت كتير إنها تهدي القلق اللي كنت حاسة بيه، ودا أثر على علاجى للحالات، الدعم النفسي مهم جدا، علشان كده لازم إحنا نبقى مرتاحين علشان نقدر ندعم المرضى".

الطبيبة: "أصدقائى دعمونى وأتمنى الأهالى يلتزموا بيوتهم.. شكراً لكل الأبطال"

داخل المستشفى تقضى الطبيبة الشابة وقتها بين علاج المرضى، لكنها تتعرض لمواقف صعب تجعلها تبكى، "اتفاجئت بمستوى النظافة والنظام والإدارة بمستشفى بلطيم، وتعاون الفريق كان ليه آثر كبير، وأدوات الوقاية متوفرة، لكن بقابل مواقف صعبة وهى وضع بعض الحالات على جهاز تنفس صناعي، وعجزنا إننا نقدم لها أي مساعدة وانتهى بيها الحال للوفاة، ببكى وقتها، بحس بالعجز إني مش قادرة أساعدهم، وبفرح لخروج مرضى بعد تحسن حالتهم".

ووجهت الطبيبة الشابة رسالتين الأولى للأهالى والثانية لزملائها الأطباء فى الجيش الأبيض: "بقول للناس تبقى يا ريت تخاف على نفسك، على حبايبك، خاف من إنك تنقل لهم عدوى زي دي وتكون سبب في حجزهم في مستشفى، مهما كانت المستشفى كويس وبيقدم لك خدمة 5 نجوم، هتفضل برضو حاجة صعبة نفسيا على أي شخص وتجربة صعبة هتفضل محفورة في ذهنه، فيا ريت كل واحد يلزم بيته خصوصا الفترة الجاية ومحدش يخرج غير للضروره القصوى حرصا منك على حبايبك وأهلك حتى لو انت مش خايف على نفسك، وبشكر كل دكتور ودكتورة وكل ممرض وممرضة وكل عامل سايب بيته وقاعد في المستشفى 14 يوم من غير ما يخرج منها وكمان لسه أمامه رحلة تانية أصعب لما يرجع بيته وهيتعزل 14 يوم في البيت، بقولهم انتوا فعلاً أبطال".