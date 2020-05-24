الحلقة الأخيرة من مسلسل سكر زيادة.. عصمت تستعيد أموالها

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل سكر زيادة، نجاح "عصمت" في استرداد أموالها من المحامي اللبناني، بمساعدة شاب يدعى "جمال" من دولة لبنان، والذي جمع عددا من الرجال المزودين بالأسلحة، ومن ثم نجح في إرجاع الأموال لـ"عصمت"، ورفض أن يأخذ أي أموال منهم، بل طلب من "فوزية" أن تدعي له، ثم خرجت "عصمت" للتنزه مع والدتها وكريمة.

مقابلة تتم بين "عصمت وكريمة وعكاشة" في أحد شوارع لبنان بعد تنكر الأخير، حيث يبحث عن "لوليا" لاسترداد أمواله منها والتي نجحت هي الأخرى في النصب عليه وهربت.

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة، في إطار كوميدي، حول 4 سيدات جرى النصب عليهن، في شراء فيلا، فيتفقن على العيش في الفيلا معا، ويأتي الكثير من الطامعين في محاولة للعيش أيضا في نفس الفيلا.

المسلسل بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، وطارق عبدالعزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.