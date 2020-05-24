العثور على عضو بالبرلمان الأوكراني مقتولا بالرصاص في مكتبه

قال نائب وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو، اليوم السبت، إنه جرى العثور على أحد أعضاء برلمان البلاد مقتولا بالرصاص داخل مكتبه.

وكتب جيراشينكو - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - "عُثر على جثة عضو البرلمان (رادا) فاليري دافيدينكو وبها إصابة قاتلة بطلق ناري في الرأس"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف أن الشرطة تعمل على التحقيق في جميع الأسباب المحتملة وراء مقتله.

وفي السياق، قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني زوريان شكرياك، إن المحققين يعتبرون أن فرضية الانتحار مطروحة بقوة، وعثر على الجثة داخل مرحاض مكتب دافيدينكو.

وشغل دافيدينكو منصب نائب وزير السياسة الزراعية والأغذية في أوكرانيا في الفترة من مايو عام 2013 وحتى مارس عام 2014.

وترشح كمستقل في الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي.