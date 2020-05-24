يستخدمهما الشباب للتجمع واللعب.. غلق حمامي سباحة بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، بمحافظة المنوفية، بقيادة إسلام مبارك نائب رئيس المدينة، حملة للمرور على الأماكن المخالفة لحظر التجوال، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، واستمرارا للأعمال التي تتم على أرض الواقع.

وتمكنت الحملة من غلق حمامي سباحة أحدهما بقرية بروى والآخر بكفر عسكر لعدم التجمعات بداخلها خلال فترة عيد الفطر المبارك، وتمت الحملة بحضور شرطة المرافق والإشغالات، بهدف استكمال الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كان عدد كبير قد تجمعوا داخل حمامات السباحة خلال الفترة الأخيرة للتجمع واللعب، الأمر الذي أثار غضب واستياء المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قاموا بإرسال شكاوى لمجلس المدينة والذي قام بدوره للاستجابة لطلبات المواطنين.