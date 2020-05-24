عودة قداسات كنيسة القيامة بـ4 شروط منها الكمامة والحفاظ على التباعد

أعادت كنيسة القيامة، فتح أبوابها للصلاة أمام المسيحيين من جديد، اعتبارا من اليوم الأحد، بعد توقف استمر لشهرين، بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الكنيسة أن شروط عودة القداسات من جديد تشمل ألا يتجاوز العدد الإجمالي للمصلين والزائرين من كل الطوائف 50 شخصا في كل كنيسة في آن واحد، مع التزامهم بارتداء الكمامات، وستكون الكنيسة متاحة فقط لأولئك الذين ليس لديهم حمى أو أعراض العدوى، كما سيكون من الضروري أيضًا الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وتجنب أي عمل يتضمن الاتصال الجسدي مثل لمس وتقبيل الأحجار والأيقونات والأثواب والعاملين في بازيليكا كنيسة القيامة.

وكانت كنيسة القيامة بالقدس، أغلقت أبوابها أمام الأقباط في مارس الماضي، كما أغلقت أبوابها أمام الحجاج المسيحيين المحتفلين بعيد القيامة في الأراضي المقدسة بسبب إجراءات فيروس كورونا المستجد، ومنع التجمعات في الأماكن المغلقة.