صور.. الهدوء يسود شوارع بورسعيد في أول أيام عيد الفطر

سادت حالة من الهدوء بشوارع بورسعيد حتى ظهر اليوم، في أول أيام عيد الفطر المبارك، إلا من الأماكن الشعبية بحي الزهور والضواحي وسط التشديدات الأمنية حيث التزم الأهالي بالبعد عن الشاطئ والحدائق وأماكن التنزهات بشارعي طرح البحر و23 يوليو.

ونشطت الحركة للمارة في الأحياء الشعبية لشراء مستلزماتهم قبل بدء ساعات الحظر من الخامسة مساء وذلك ضمن تفعيل الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع رؤساء الأحياء تنفيذ قرارات حظر فتح المحلات والمطاعم والأماكن الترفيهية، وأشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال متابعته حديقة المسلة بالتزام المواطنين بالإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية بأحياء المحافظة المختلفة، بالدور والمجهود الكبير الذي يقوم به عمال الحدائق في رفع كفاءتها والاهتمام بالمسطحات، واستمرار عملهم طوال أيام العيد، كما هنأهم بمناسبة العيد.

وطالب محافظ بورسعيد المواطنين بمزيد من الوعي بخطورة التجمعات والمخالطة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.