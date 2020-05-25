المطارات تجري صيانة شاملة للبنية التحتية وتواصل تعقيم مبانيها

شنت وزارة الطيران المدنى حملة صيانة موسعة شملت كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية وفحص جميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية وجميع مرافق البنية التحتية من دورات المياه وشبكات الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من خلال تكوين فرق عمل متخصصة ولجان دورية للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات، ومباني الوزارة.

الحملة تأتي تزامناً مع فترة تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية حتى منتصف شهر إبريل القادم وفقاً للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لتنفيذ أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني.

واستمراراً لاجراءات التطهير المشددة التي تتخدها وزارة الطيران لضمان أعلى معايير الوقاية والسلامة داخل المطارات المصرية.كما تقوم فرق الطب الوقائى التابعة للوزارة بتعقيم صالة الوصول وسيور الحقائب والمقاعد بمبني الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى وذلك بالتزامن مع وصول الرحلات الجوية الاستثنائية، والتي يتم تسييرها بالتنسيق بين كل من وزارة الطيران ووزارتى الخارجية والهجرة لإعادة المصريين العالقين بالخارج .