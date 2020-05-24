أحد أبطال مسلسل "لعبة النسيان" يعزل نفسه لمخالطته رجاء الجداوي

قرر الفنان علي قاسم أحد أبطال مسلسل "لعبة النسيان"، عزل نفسه بعد مخالطته للفنانة رجاء الجداوي التي أصيبت بفيروس كورونا.

وكتب "علي" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "بتمنى السلامة للفنانة رجاء الجداوي، ربنا يطمنا عليها، أنا هعزل نفسي (بغض النظرعن نتيجة الاختبار)، ويا ريت أي حد تعامل عن قرب معايا أو مع واحد من فريق عمل مسلسل لعبة النسيان يحاول يعزل نفسه وإن شاء الله الأيام دي تعدي على خير".

كانت الفنانة تم نقلها لأحد مستشفيات العزل بمدينة الإسماعيلية، وقالت رجاء الجداوي لـ"الوطن" فى تصريح مقتضب: "أنا تعبانة.. سيبوني في حالي".

الفنانة رجاء الجداوي، نقلت إلى مستشفى العزل في مدينة الإسماعيلية، لتلقي الرعاية والعلاج عقب إصابتها بفيروس كورونا بعد يومين من انتهاء تصوير مسلسل لعبة النسيان.

ويشارك في بطولة مسلسل لعبة النسيان، دينا الشربيني، أحمد داوود، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، وأسماء جلال، ومن إخراج أحمد شفيق.