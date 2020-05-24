"صحة بورسعيد": استقبال 266 من العالقين بدبي ورفع الاستعداد بالمستشفيات

قال الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إنه تم استقبال المواطنين العالقين في دول العالم المختلفة، حيث استقبلت مدينة بورسعيد 266 من المواطنين العالقين القادمين من دبي.

وأضاف حسن، خلال حواره في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه تم تجهيز المدينة الشبابية برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أعلى مستوى من حيث الإقامة والفندقة وتم توفير فرق طبية لمتابعة الحالات بعدما تم فحصهم في مطار القاهرة تم إجراء فحص طبي لهم عند وصولهم لمحافظة بورسعيد وتم تسكينهم داخل المدينة والموضوع مرضٍ بالنسبة لهم ويتم متابعتهم طبيا.

وتابع، أنه في حالة ظهور أي أعراض على أي منهم يتم التعامل حسب بروتوكول وزارة الصحة في كيفية التعامل مع الحالات، مؤكدا أن المحافظ يشدد على كافة الأجهزة التنفيذية باتباع قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية الموجودة في المحافظة من إغلاق كل المحال وعدم السماح بمرور مركبات النقل الجماعي والحرص على ارتداء المواطنين للكمامات أثناء ترددهم على أي من الدواوين الخدمية الموجودة بالمحافظة.

واستكمل، أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير كافة الإمكانات المتاحة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد للمستشفيات في المحافظة واستنفار كافة الفرق الطبية الموجودة تحسباً لاستقبال أي نوع من الحوادث أو الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد أيضاً بمستشفى الحميات والصدر لاستقبال الحالات التي قد يتم الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأكد أنه تم التشديد على إدارة مراقبة الأغذية بالمرور على كافة المحال التي تقدم الأغذية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات.