هدوء في أول أيام عيد الفطر بطوخ

تفقد سمير عمر نائب رئيس مركز ومدينة طوخ، الحالة العامة داخل شوارع المدينة، والتى ظهرت خالية وفي حالة هدوء وتم المرور على المحلات التجارية المطاعم والتأكد من اقتصر الخدمة بها على "الدليفري" وعدم استقبال مواطنين داخل المطاعم، ثم قام بمتابعة كمين مفارق مشتهر ومدى تطبيق حظر الحركة من الساعة الخامسة مساء.

وقال "عمر" إن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين، وناشد المواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون. جاءت الجولة في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بشأن ضرورة متابعة تنفيذ حزمة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا ومنها حظر المحلات التجارية والحرفية ووقف حركة سير المواطنين ليلا.