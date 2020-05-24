تعقيم عدد من شوارع سمالوط بعد ظهور حالة إصابة بكورونا

نفذ فريق الطب الوقائي في المنيا أعمال تعقيم لشوارع عزبة "الفواريقة" بمدينة سمالوط بعد ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد، تم تحويلها منذ يومين لمستشفى الصدر بمدينة المنيا.

وأفادت مصادر طبية أنه جاري الآن نقل هذه الحالة لمستشفى العزل بملوي بعد قضاء يومين بمستشفى الصدر، وتخص الحالة شاب يبلغ من العمر 44 عاما، ويدعى "ع ع ا" يعمل سمساراً.

وطالب فريق "الطب الوقائي" أهالي المنطقة بتطبيق العزل المنزلي الذاتي، خاصة في ظل تردد أن الحالة خالطت بعض المواطنين.وقد طالب بعض الأهالي بضرورة تطبيق عزل للمنطقة احترازياً، مشددين على أنهم بدأوا في نقل بعض المواد الغذائية والتموينية والأدوية للمنازل التي طبقت العزل منزلياً بصورة احترازية، مع توفير الكمامات ووسائل الوقاية.