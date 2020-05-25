خروج رضيع ولد بـ"عزل ملوي" بعد التأكد من سلبية العينات

خرج اليوم طفل رضيع ولد داخل مستشفى العزل بملوى، وذلك بعد أن تأكد سلبية العينات التى تم سحبها، وسط فرحة كبيرة بين الطاقم الطبي بالمستشفى.

وكان فريق طبي قد نجح في إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا داخل مستشفى عزل ملوي في جنوب محافظة المنيا.

قال مصدر داخل مستشفى العزل، إن سيدة تدعى "هبة قطب" 29 عاما من أبناء محافظة أسيوط وضعت مولودها الذكر داخل مستشفى العزل، تم أخذ مسحة من الرضيع وبتحليلها لمعرفة خلوه من الفيروس أم لا تبين سلبيتها.

في نفس السياق، احتفلت الأطقم الطبية والتمريض بمستشفى عزل ملوي بخروج 16 مريضا بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 جميعهم من أبناء محافظات بني سويف والفيوم والمنيا وقنا بعد شفائهم وتعافيهم وتحول نتائج تحاليلهم من الإيجابية إلى السلبية، ما أدى إلى خروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم ليصل بذلك إجمالي حالات الشفاء منذ افتتاح المستشفى بشكل استثنائي في مارس الماضي إلى 246 شخصا.