"اللي فات مات" لخالد سليم تتجاوز مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

في أقل من 24 ساعة ومنذ أن أطلق الفنان خالد سليم كليب أغنيته الجديدة "اللي فات مات" حققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأيضاً حققت آلاف المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعلى موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحققت أيضاً الأغنية ردود أفعال إيجابية كثيرة من جمهور الفنان خالد سليم وظهرت في تعليقاتهم على الكليب الذي تم تصويره في لبنان، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل، ميكس وماسترينج أمير محروس، وإخراج ريشة سركيس، وكان من المفترض طرحها قبل شهر رمضان ولكن تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتعد أغنية "اللى فات مات" أولى أغنيات خالد سليم فى عام 2020، حيث إنها ضمن أكثر من أغنية سينجل ينوي طرحها على مدار العام، حيث يحضر لأغنية أخرى بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، ومقرر أن يصورها فيديو كليب أيضاً خلال الفترة المقبلة.