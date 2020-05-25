"تناولوا وجبة فاسدة".. إصابة أم و3 أطفال بتسمم في سوهاج

أصيبت ربة منزل وأطفالها الثلاثة بتسمم غذائي عقب تناولهم طعام فاسد بمنزلهم بقرية باجا دائرة مركز سوهاج، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام للعلاج، واخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد المجيد رضوان، مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفي سوهاج العام بوصول كل من "انتصار.ر.ا - 27 عاما ربة منزل"، وأطفالها "كريم.ا.ص - 8 سنوات"، و"راية - 5 سنوات"، و"محمد - عامين"، ويقيمون بناحية باجا دائرة المركز مصابين حالة إعياء وقيئ، دعاء تناول طعام فاسد .

انتتقل إلي مكان الواقعة الرائد أحمد صقر، رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج، وبالفحص وسؤال الأولى قررت تناولهم طعام معد بالمنزل مما أدي لحدوث إصابتهم، ونفت الشبهة الجنائية .تحرر محضر بالواقعة.