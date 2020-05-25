مجموعة طوارئ لتطبيق إجراءات كورونا في القاهرة الجديدة خلال العيد

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تشكيل مجموعة عمل (طوارئ) برئاسة نائب رئيس جهاز طوال أيام إجازة عيد الفطر، ووضع خطة لمتابعة سير العمل واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين.

كما وجّه المهندس أمين غنيم، بتفعيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

وفي ذات السياق، أكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، مواصلة الجهود المبذولة لتطهير وتعقيم مختلف الأحياء، واستغلال فترة الأعياد لرفع كفاءة (الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية).

كما شدد المهندس غنيم، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله، للتأكد من التزام المواطنين بقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنّه يوجد لجنة تدخل سريع برئاسة المشرف العام على إدارة الأمن، للتعامل مع كل من تسول له نفسه تنفيذ مخالفة في البناء أو أي نوع آخر من المخالفات، كما يوجد الخط الساخن 15100 لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.