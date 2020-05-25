"جسور" تستعرض الصلاة خلف الراديو والتليفزيون.. والعيد في زمن كورونا

أصدرت الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، العدد الجديد من نشرة "جسور" الناطقة بلسان الأمانة، لتسلط الضوء على مجموعة جديدة من القضايا والفتاوى والمسائل الشرعية المتعلقة بعيد الفطر المبارك وحلوله، وسط أجواء جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وفي ظل أجواء إنسانية وعالمية مضطربة، ونوازل ومستجدات معاصرة باتت تحتاج إلى مزيد من الاجتهادات لمواكبة أحوال العباد.

ويستعرض العدد الرابع عشر من نشرة "جسور"، مجموعة من التقارير والموضوعات المهمة، التي تزيل اللغط عما يتعلق بأداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وكيفية استقباله في ظل تقييد الحركة وتعليمات السلامة الصحية، وتحليل الفتاوى الخاصة بكورونا، وغيرها من القضايا المهمة.

وتقرأون في افتتاحية هذا العدد، مقالًا للدكتور شوقي علام مفتي مصر، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان "عيد الفطر في زمن الكورونا"، ويستعرض فيه انعكاس الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم على حلول عيد الفطر نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وتغيير كثير من مظاهر الحياة المعتادة والمألوفة وكيف نستقبله في تلك الظروف، ولماذا سُمَّي عيد الفطر المبارك لدى المسلمين بيوم الجائزة.

ويستعرض العدد أيضًا تفاصيل مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي شارك فيه عدد من الأطباء المختصين والعلماء الشرعيين عن بُعد، والتوصيات الشرعية المهمة التي نتجت عنه.

ويتناول باب أخبار العالم الإفتائي جولة إخبارية حول المؤسسات والهيئات الإفتائية في ربوع العالم، وفي باب "تراث ومعاصرة" يتناول فريق التحرير مجموعة من فتاوى أكابر المفتين حول صلاة الجماعة خلف المذياع أو التلفاز، وذلك في موضوع بعنوان "صلاة الجماعة خلف المذياع والاقتداء بالإمام عبر الأثير"، بينما يتناول باب "رؤى إفتائية" قضية مهمة بعنوان " الشذوذ في الفتوى وأثره السيئ في الأمة".

وفي إطار متصل يحلل باب "المؤشر العالمي للفتوى"، الفتاوى الطبية الخاصة بكورونا، ويجيب عن التساؤل: لماذا يستقطب "داعش" أصحاب المعطف الأبيض؟، أما في باب "مراجع إفتائية" فتواصل "جسور" استعراض المؤلفات والكتب التي تناولت الطواعين والأوبئة في عصرها من الناحية الشرعية، من خلال كتاب بعنوان "ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون" لمؤلفه العلامة مرعي الحنبلي-رحمه الله-.

كما تستعرض "جسور" في باب "تطوير المؤسسات الإفتائية"، الحلقة ) 1 - 6( حول متطلبات تطبيق إدارة الجودة في المؤسسات الإفتائية.

وأخيرًا في باب منبر المفتين يقدم العدد مقالًا مهمًا باللغتين العربية والإنجليزية لفضيلة الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، والأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان "العبادة في الإسلام بين ممارسة الظاهر وإصلاح الباطن"، ويستعرض فيه قضية الأخلاق التي بعث لنشرها وإتمامها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف أن نجاة المجتمع من التطرف والإرهاب يتأتى بنشر التركيز على جانب الأخلاق في الإسلام، ذلك المنهج الذي انتشر الإسلام به في ربوع آسيا وإفريقيا وجميع بلاد العالم.