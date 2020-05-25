ضبط 1333 مخالفة مرورية بالقليوبية

شنت إدارة مرور القليوبية حملات لضبط المخالفات المرورية على طريق "القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي"، ومطالع ومنازل الطريق الدائري، وأسفرت عن تحرير 1333 مخالفة مرورية متنوعة.

كان أصدر اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية توجيهات للعميد إيهاب مرزوق مدير المرور بتكثيف الحملات المرورية خلال أيام عيد الفطر على الطرق بنطاق المحافظة والطريق الزراعي والدائري وأسفرت الحملات عن تحرير 1333 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية منها 835 متنوعة سحب رخص قيادة و سير عكس الاتجاه وتيسير بدون رخصة قيادة و30 انتظار خاطئ وإزالة ملصقات وحجز 8 مركبات ودراجة لمخالفتهم السلامة والاشتراطات البيئية و125 تصالح فوري.

وأكد اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن على استمرارالحملات بنطاق المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وخاصة بالطرق والمحاور الرئيسية ورفع كافة الإشغالات التي تعيق سير المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للقضاء على التكدسات المرورية.