إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بالدقهلية

تمكنت هيئة الصرف الصحي في شربين بمحافظة الدقهلية، من إعادة إصلاح وتوصيل خط المياه الرئيسي والذي انفجر أمس بطريق" المنصورة – دمياط" مما تسبب في انقطاع مياه الشرب عن العديد من المناطق والقرى.

وبحسب بيان رئاسة مركز ومدينة شربين، فقد تم الانتهاء من أعمال الصيانة تم ضغط المياه وتم تجربته والردم الجزئى بالرمل والسن مع استكمال تجربته والردم مع فتح الطريق جزئيا وتجربة الخط نهائيا.

وانتقل إلي مكان عملية الإصلاح كل من طه أبو العيش نائب رئيس مركز شربين، والمهندس صلاح البدوي مدير عام هيئة الصرف الصحي بشربين، وحضور العميد سامي الحديدي مأمور مركز شرطة شربين.

وكانت إشارة قد وردت إلى رئاسة مركز شربين بوجود انفجار هائل في خط مياه الشرب الرئيسي بين "شربين – طلخا" تحت الكوبري العلوي بالطريق السريع، وعلى الفور تم استدعاء هيئه مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ووحده المطافئ وتم فصل التيار الكهربائي مؤقتا وجري أعمال الصيانة وسحب المياه وتمهيد الطريق العام أمام حركة المرور، وتم تحويل الطريق إلي الشوارع الفرعية لحين الانتهاء من عملية الإصلاح.

وتابع محمد عوض نائب رئيس المركز، سير العمل بنقطة إسعاف الطريق السريع وإصلاح وتسوية مدخل ومخارج المبنى من آثار انفجار خط مياه الشرب الرئيسي بالطريق السريع .