مصادر : «الطيران» تتبنى ضوابط جديدة للعمل عقب استئناف الرحلات

قالت مصادر في وزارة الطيران المدني، إنّ الوزارة انتهت من تنفيذ عدة توصيات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، للتعامل بها فور إعلان استئناف حركة الطيران المدني بمصر، لضمان سلامة المسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني.

وأكدت المصادر، لـ"الوطن"، أنّ ضوابط الإجراءات الوقائية والاحترازية التي انتهت الوزارة منها مؤخرا، شارك في إعدادها أطباء الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وفور عودة الرحلات سيقتصر دخول مباني المطارات المصرية على الركاب، والأطقم الطائرة، والعاملين بنسب معينة يتم تحديدها طبقا لحاجة العمل بشكل يومي، من خلال جداول التشغيل.

وأوضحت المصادر، أنّ الضوابط الجديدة للعمل بالمطارات المصرية لم تغفل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والأطفال، ممن يحتاجون للمساعدة داخل صالات السفر والوصول، ومن المقرر طبقا للضوابط تعيين مرافقين لهم من إدارات العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، وشركات الطيران الخاصة.

وألزمت الضوابط والمعايير الجديدة، المرجح العمل بها عقب عودة الرحلات، ضرورة اتباع معايير التباعد الاجتماعي، والحرص على التطهير والتعقيم للحفاظ على صحة وسلامة الركاب.

ولفتت المصادر إلى أنّ وزارة الطيران المدني، ستمنح أطباء الحجر الصحي بالمطارات المصرية، سلطات أوسع خلال المرحلة المقبلة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لمراجعة إجراءات التعقيم والتطهير الشاملة، بشكل دوري، والتأكد من التزام العاملين ورواد المطارات بالضوابط التي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات.

وكشفت المصادر، عن أنّه من المنتظر طبقا للضوابط الجديدة، الانتهاء من بعض الأعمال التي تتم داخل صالات السفر والوصول بشكل إلكتروني، للحد من مخاطر التلوث الناجم عن التفاعل البشري غير الضروري، وتقليل ملامسة الأسطح قدر الإمكان من خلال اعتماد العمليات البديلة الإلكترونية لإنجاز إجراءات السفر، مثل تسجيل الوصول عبر الهاتف المحمول وبطاقات الصعود الإلكترونية وغيرها من الإجراءات، للحد من التزاحم، لتوفير أقصى حماية ممكنه لموظفي الحجز على كونترات إجراءات السفر.

وأوصت الضوابط الجديدة، طبقا للمصادر، بضرورة ارتداء الكمامة الشخصية لجميع وراد المطارات، بداية من الركاب والعاملين وصولا إلى الجهات الأمنية، والسائحين، مع إرشاد الركاب بشأن إجراءات التخلص الآمن من الكمامات، والمتعلقات الشخصية، واعتماد أكياس النفايات ذات الاستخدام الواحد.

وشددت الضوابط الجديدة، على ضرورة توفير مهمات النظافة، والسلامة الشخصية للعاملين بقطاع الطيران المدني، والتأكد بشكل دوري على استخدامها بشكل صحي وآمن، مشيرة إلى أنّ الشركات توفر هي الأخرى البيانات اللآزمة لتأهيل الركاب للتعامل مع الضوابط الجديدة خاصة التعليمات والإرشادات الصحية، لضمان سلامة وصحة المسافرين وأعضاء الأطقم الجوية والمسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني، من خلال توفير مواد إرشادية للمسافرين فيما يتعلق بتطبيق التدابير الوقائية، داخل المطارات، وعلى متن الطائرات.

كما ألزمت الضوابط الجديدة، توفير وحدات صحية متنقلة داخل مباني المطارات لتوقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحي، وقياس درجات الحرارة، وغيره من الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد كوفيد 19، مع توفير سيارت الإسعاف بالعدد والقدر المناسب لتحويل حالات الاشتباه إلى مستشفيات العزل، أو توجيههم للحجر المنزلي حسب كل حالة.