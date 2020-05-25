إصابة 3 شباب في انقلاب سيارة على طريق شربين بالدقهلية

أصيب 3 شباب بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي في الأراضي الزراعية على طريق "المنصورة دمياط" بطريق شربين.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد سامي، مأمور مركز شرطة شربين، بانقلاب سيارة ملاكي على الطريق السريع ما بين قريتي "الدبوسي- والحطبة".

وانتقلت مباحث المركز، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 شباب جميعهم من قرية "بطرة" مركز طلخا، وكانوا يستقلون السيارة رقم "د ي ف 5719".

ونقل المصابون إلى المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.