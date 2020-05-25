الرئاسة اللبنانية تعلن أنها ستلاحق مروجي الشائعات التي طالت عون

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أن الأجهزة الأمنية والقضائية، سوف تلاحق مروجي الشائعات التي طالت صحة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، اليوم، إن البعض دأب على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتناول صحة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التي عممت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت، أن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية إذ ينفي نفيا قاطعا هذه الروايات والتي لا أساس لها من الصحة، يهيب بالرأي العام عدم الأخذ بها، ويلفت إلى أن بثها تحظّره القوانين والانظمة المرعية الإجراء، وبالتالي فإن الأجهزة الأمنية والقضائية سوف تلاحق مروجي هذه الشائعات الخبيثة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مطلقيها والمروجين لها.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الرئيس اللبناني ميشال عون نسبتها إلى الوكالة الوطنية للإعلام التي بدورها نفت أن تكون قد نشرت شيء من هذا القبيل.

بالمقابل نشر أمين سر "تكتل لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان، على حسابه عبر "تويتر"، فيديو يجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون، وعلق عليه: "من لقائي اليوم في بعبدا مع الرئيس حول قضايا الساعة المالية والاقتصادية والاجتماعية وعلى هامشه".