طقس 72 ساعة.. لطيف نهارا وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس في الفترة من 26 حتى 28 مايو الحالي.

وتوقعت الهيئة أن يكون طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيف نهارا مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

ويكون الطقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا على شمال الصعيد الثلاثاء والأربعاء، ومائل للحرارة نهارا مائل للبررودة ليلا على شمال الصعيد الخميس.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة الأربعاء والخميس.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس الثلاثاء 26 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

طقس الأربعاء 27 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

طقس الخميس 28 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.