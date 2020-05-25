"فرانس برس": 345 ألف وفاة بفيروس كورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ، بحياة 344964 شخصا حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر من العام الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر رسمية، اليوم.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 5 ملايين و422 ألفا و320 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، ولا تعكس الأعداد إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ أنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.

وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 2110500 شخص على الأقلّ، وفقا لما نشره موقع "فرانس 24".

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بـ"كوفيد - 19" مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 97722 وفاة من أصل 1643499 إصابة. وتعافي ما لا يقل عن 366736 شخصاً.

وبعد الولايات المتحدة، تأتي بريطانيا بتسجيلها 36793 وفاة، من أصل 259559 إصابة، تليها إيطاليا مع 32785 وفاة، من أصل 229858 إصابة، وإسبانيا مع 28752 وفاة، من أصل 235772 إصابة، ثم فرنسا مع 28367 وفاة، من أصل 182584 إصابة.

وحتّى اليوم، أعلنت الصين عن 82985 إصابة (11 إصابة جديدة بين الأحد والاثنين) بينها 4634 وفاة، بينما تعافى 78268 شخصا.