حظك اليوم الثلاثاء 26-5-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

الحماس الشديد وقوة الشخصية أبرز ما يميز مواليد برج الحمل عن غيرهم، كما يتصف بإخلاصه الشديد للأصدقاء، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق، إذا شعرت بالتوتر فلا تتردد في طلب مساعدة البعض.

حظك اليوم لمواليد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وقد تجد نفسك مضطرا لتحمل ضغوط عائلية أو خلافات عاطفية، ومن المهم أن تكون لبقا وهادئا.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.