رئيس جامعة الزقازيق يقدم هدية"الرئيس"لأسرة ممرضة توفيت بكورونا

قدم د.عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، تهنئة العيد نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأسرة الراحلة عواطف عبدالصادق أحمد البرماوي، كبير ممرضات مستشفى جامعة الزقازيق، والتى وافتها المنية داخل مستشفى العزل الخاص بالجامعة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وجاءت الزيارة ضمن تكريم أسر حالات الوفاة بالقطاع الصحي والجامعي نتيجة الإصابة بالفيروس، وتم خلالها تقديم المعايدة للأسرة نيابة عن الرئيس .وضمت المعايدة، هدية الرئيس السيسي "مبلغ مالي، وعلبة حلاوة، وهاتف محمول، وشيكولاته، وبوكيه ورد". وأبلغ رئيس الجامعة، أسرة الممرضة، تحيات الرئيس السيسي، وقدم لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك، وأكد على استعداد الجامعة تقديم أي خدمة تحتاجها الأسرة.

ووجه رئيس الجامعة، باسم هيئة التمريض والأطباء ومستشفيات جامعة الزقازيق وجميع منتسبي الجامعة، الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه وحرصه الشخصي علي تكريم شهداء الجيش الأبيض، ودعم سيادته الكامل للأطقم الطبية بكل كوادرها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال محمود مدحت، نجل المتوفية، إن والدته كانت متفانية في عملها رغم معاناتها من الفشل الكلوي، وكانت حريصة على مواظبة العمل، موضحا أن تكريم الرئيس لوالدته بمثابة وسام على صدره، مشيدا بهذا الموقف من جانب الرئيس، وقال إن قيام رئيس الجمهورية بإرسال رئيس الجامعة نيابة عنه، هو تكريم كبير أثلج صدورنا، وأنه لم يكن يتوقع هذا التكريم.