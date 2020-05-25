إحباط صفقتي مخدرات بالقناطر الخيرية وشبرا

نجح ضباط الطرق والمنافذ فى القناطر الخيرية وشبرا الخيمة، فى إحباط ترويج صفقة مخدرات أثناء قيام المتهمين بترويجها فى العيد.

حيث تم ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا فى ترويج الاستروكس، وبحوزتهم كيلوونصف من المخدر، وتحررت محاضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد خالد المحمدي مفتش مباحث القليوبية، إخطارا يفيد تمكن ضباط الطرق والمنافذ من إحباط ترويج صفقة مخدرات فى العيد فى القناطر الخيرية وشبرا الخيمة، حيث تمكن ضباط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ خدمة كمين دائرى الجيزة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، من ضبط كل من "م هـ ن" 19 سنة سائق، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن نحو 1 كيلو جرام، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها فى العيد.

كما تم ضبط "ع. ع. ي." 34 سنة، عامل اثناء استقلاله دراجة نارية وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن نحو 500 جرام.

وتمكن كمين بدائرة قسم أول شبرا الخيمة من ضبط كل من "ع ش" 24 سنة، و"ا ع ق" 23 سنة، و" م م ح" 34 سنة، وبحوزتهم كمية من الاستروكس المخدر تزن نحو 70 جراما، تقريبا أثناء استقلالهم مركبة توك توك بدون لوحات، وجار فحصها، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهمين جميعا والتحفظ على الدراجة النارية والتوك توك.