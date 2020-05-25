بالصور.. وكيل صحة مطروح يسلم هدية الرئيس لأسرة شهيد مستشفى النجيلة

سلم الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح، هدايا ومعايدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أسرة الشهيد ناجي صالح الجراري، مدير مخازن مستشفى النجيلة للعزل، الذى توفى متأثرا بفيروس كورونا، تم تسليم الهدايا بمقر منزل أسرة الشهيد في منطقة وادي الرمل بمدينة مرسى مطروح وذلك بتكليف من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

واستقبلت عائلة الشهيد، اليوم، زيارة وكيل وزارة الصحة بمطروح وهدية الرئيس بفرحة غامرة أزاحت الحزن والأسى عن أبناء الشهيد، وكان فى استقبال وكيل الوزارة العمدة طربان الجراري عمدة قبيلة الجراري بوادي الرمل، وأبناء عمومة الشهيد، الذين تقدموا بخالص الشكر والتهانى للرئيس بعيد الفطر المبارك.

وتضمنت الهدية لعب أطفال لأبناء الشهيد وباقة ورد وعلبة كعك وبعض الهدايا الأخرى.وتوجهت عائلة "الجراري" بالشكر والعرفان لوزيرة الصحة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لإطلاق إسم الشهيد على الوحدة الصحية بوادى الرمل والشارع الجديد بمدينة مرسى مطروح.