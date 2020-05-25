غدا.. قمة أوروبية يابانية لتنسيق الجهود بشأن كورونا

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي واليابان، غدا الثلاثاء، قمة افتراضية عبر التداول بالفيديو لمناقشة المسائل المتعلقة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

ويشارك في القمة من الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لين، رئيس المفوضية الأوروبية. ومن اليابان رئيس الوزراء شينزو آبي.

وقال المجلس الأوروبي في بيان، إن الطرفين يلتزمان بضمان استجابة عالمية قوية من خلال تعاون أوثق وتعزيز تنسيق الجهود بشأن تفشي الوباء.

ومن المتوقع أن يتطرق الطرفان للجهود المبذولة لضمان انتعاش اقتصادي قوي وكذلك التأثير العالمي للوباء إضافة لمناقشة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي واليابان.