لليوم الثاني.. حملات لفض الأسواق ومواصلة أعمال النظافة بالقنطرة شرق

أعلن اللواء عمرإدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنه تم اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك المرور على المحلات للتأكد من إغلاق جميع الأنشطة فيما عدا المصرح بها وكذلك التأكد من خلو الحدائق من المواطنيين وغلق الأسواق.

وتابع رئيس المركز، أاعمال النظافة وحصر مشكلات خطوط مياه الشرب لإصلاحها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب.

جاء ذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحظر وإغلاق جميع الانشطة فيما عدا المخابز والصيدليات والسوبر ماركت ومنع التجمعات وتنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بمتابعة تنفيذ التعليمات.

وأشار إدريس الى أن قسم الإشغالات بالمدينة قام بفض الأسواق العشوائية وإزالة إشغالات الأرصفة ومنع الباعة الجائلين من إشغال الشوارع ، وتم عمل حمل تموينية بمشاركة ادارة التموين ، حيث تم المرور علي محلات البقالة والتأكد من إعلان الأسعار علي السلع والمرور علي المخابز ومحلات الخضار والفاكهة وقام بالحملة أحمد الإسناوي نائب رئيس المدينة وأشرف سعد مدير إدارة التموين وسامى النخلاوي مدير إدارة البيئة

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فض الأسواق بالقنطرة شرق