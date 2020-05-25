الصحة: 291 مصاب و11 وفاة من الأطقم الطبية جراء كورونا حتى الآن

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، حرصت الوزارة على تخصيص دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سرير، لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية أطقمها الطبية، خلال مواجهتم لفيروس كورونا المستجد، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، ودولة رئيس الوزراء، بتوفير أقصى سبل الرعاية للأطقم الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى إصابة 291 من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، من بينهم 69 طبيب وطبيبة، لافتة إلى وفاة 11 من الأطقم الطبية، وذلك منذ بداية الجائحة، حتى اليوم، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة تتخذ كل الاحتياطات والإجراءات لحماية أطقمها الطبية من الإصابة حيث يتم إجراء تحليل لكل الأطقم عند دخولهم المستشفى، لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفي بعد انتهاء عملهم منها، بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة.

ولفتت إلى إجراء تحليل فوري، لمن يظهر عليه أى أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لاطقمها الطبية، وإجراء 19 ألف و578 تحليل بالكاشف السريع، و8913 PCR، حتى الآن.

وفى إطار تذليل أى تحديات قد تواجه الفرق الطبية أثناء تأدية عملهم، قالت وزيرة الصحة والسكان، إنه تم فتح قنوات تواصل مباشرة من خلال الخط الساخن للوزارة" 105"، أو "رقم الواتس آب" المخصص لشكاوى ومقترحات الأطقم الطبية، حيث تم استقبال 1180 طلب واقتراح، وتم الاستجابة الفورية له، لافتة إلى أنه جار تحصيص رقم "واتس أب" آخر، بهدف زيادة قنوات التواصل الفعالة مع الأطقم الطبية.

وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أن فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات، تراجع بصفة يومية، مخزون المستلزمات الوقائية، وتتأكد من التزام الأطقم الطبية، باتباع بروتوكول مكافحة العدوى المعمول به فى هذا الشأن، للحد من إصابة أي من الأطقم الطبية بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية على المستشفيات، من ضمنها 247 ألف و840 كمامة "N95"، و37 ألف و500 كمامة طبية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى 5 ملايين و589 ألف و590 ماسك طبي، و33 ألف و160 قفازات طبية، و331 ألف و200 جوز قفازات طبية معقمة، و4 آلاف و725 نظارة حماية، و2745 طوق فيس شيلد، و12 ألف و650 فيس شيلد كامل، و147 ألف و500 ملابس جراحية معقمة (جاون معقم)، و228 ألف و49 بدلة طبية كاملة (افارول)، و2250 وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و1125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل، مؤكدة على توافر مخزون كافي من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات، للتأكد من توافر الحماية اللازمة للأطقم الطبية.

ونوهت وزيرة الصحة والسكان، بأن فرق الدعم النفسي بمستشفيات العزل، تقوم بصفة دورية بتقديم كل سبل الدعم للأطقم الطبية، سواء للعاملين أو المصابين، لافتة إلى أن مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، يقومون بالتواصل المباشر مع الأطقم الطبية من المصابين، لتقديم كل سبل الدعم لهم.

ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لكل الأطقم الطبية وأسرهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهودهم وما يبذلونه من تضحيات غالية، لحماية شعب مصر العظيم.