إعدام 9 أطنان أغذية وغلق 125 منشأة غذائية مخالفة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مفتشي مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بالشرقية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 125 منشأة غذائية مخالفة، منها 123 منشأة تعمل بدون ترخيص، 2 منشأة بها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وخطر داهم علي الصحة العامة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية.

كما تم إعدام 9 طن و 498 كجم أغذية مختلفة، وذلك لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 1348 عينة أغذية وإرسالها إلي المعامل لبيان مدي صالحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير 498 محضر جنحة صحية لمخالفات أخري.