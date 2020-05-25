"بوتجاسكو" توزع 265 آلف أسطوانة بوتاجاز يوميا

زار المهندس عمرو المتولي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بوتاجاسكو، بعض مستودعات القاهرة الكبرى خلال أيام العيد، للاطمئنان على توافر أسطوانة البوتاجاز في المستودعات، والتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في مستودعات التوزيع أثناء ساعات العمل.

وأفاد بأن جميع مستودعات الشركة تعمل بكامل طاقتها، خلال أيام العيد.

وأكد أن الشركة، توزع نحو 265 ألف أسطوانة يوميا، بنسبة تقدر بحوالي 28% من إجمالي الموزع، على محافظات الجمهورية، وأن الشركة وزعت حوالي 24 مليون أسطوانة، خلال الربع الأول من العام المالي 2020.