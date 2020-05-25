المسماري: حققنا تقدما كبيرا في أحد المحاور المهمة في جنوب طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، "اليوم حققنا تقدما كبير في أحد المحاور المهمة في جنوب طرابلس".

وأضاف اللواء المسماري، لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، "منحنا فرصا عديدة لوقف إطلاق النار لكن العدو استغل ذلك بدعم تركي ولكن استعدنا زمام المبادرة".

وأشار المسماري، إلى ان العدو فسر تصريحاتنا بإعادة التموضع بأنه تراجع.

واوضح المسماري: "نحن نعمل كمؤسسة عسكرية وطنية محترفة وهذا يعكر صفو العدو لذلك يعمل على تشويهه".

وأضاف اللواء المسماري: الانسحاب التكتيكي في بعض المحاور كان بهدف استدراج الميليشيات.

اللواء المسماري: إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بشكل مباشر

وأشار المتحدث باسم الجيش الوطني، إلى أن: تركيا تواصل إرسال العناصر الإرهابية من داعش وتنظيمات أخرى إلى ليبيا، موضحا أن التدخل التركي أطال أمد الأزمة في ليبيا.

وتابع المسماري قائلا: إرسال تركيا للإرهابيين إلى ليبيا يهدد الأمن القومي لدول المنطقة بشكل مباشر.