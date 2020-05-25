الأب يتخلص من أسرته وينتحر.. حكاية جريمتين متشابهتين بينهما 10 سنوات

شهدت القاهرة جريمتين متشابهتين بينهما 10 سنوات، فقط تغيرت الأسماء والأماكن، الأولى "مذبحة النزهة" في عام 2009، والتي قتل فيها رجل الأعمال أسامه الفريد، زوجته وابنه أندرو، وابنته إيرني، وذلك بسبب الإفلاس.

وأثبتت التحريات والتحقيقات أن المتهم أطلق الرصاص على أفراد أسرته خوفا عليهم من تركهم للفقر بعد إفلاسه، ثم انتحر بنفس السلاح.

الجريمة الثانية، كانت قيام رجل أعمال بمدينة الرحاب، بقتل زوجته وأطفاله بسبب تعثره ماديا، وهذه الجريمة وقعت خلال منتصف عام 2019.

في الجريمة الأولى، تلقت أجهزة الأمن في عام 2009، بلاغا يفيد بقيام رجل الأعمال أسامة ألفريد، بقتل زوجته "ميرفت" وابنه "أندروا" الطالب الجامعي بكلية الهندسة، وابنته "إيرني"، داخل شقتهم بمنطقة النزهة، وتبين أن جميع منافذ الشقة سليمة ولا توجد أي آثار عنف أو سرقة، وتبين أن الأب هو من نفذ الجريمة، وذلك بعد خسارة مالية ضخمة تعرض لها، وعثر رجال المباحث، على الزوج على طرف السرير مصابا بطلق ناري في الفم، وتوجد آثار لخروج الطلق الناري من أعلى الرأس، وبجواره زوجته ملقاة على السرير مصابة بطلقة واحدة في الرأس، وعلى الطرف الآخر من السرير عثر على الابن الأكبر مصابا بـ3 رصاصات، وفي الغرفة الثانية عثر على الابنة مصابة بـ3 رصاصات.

الجريمة الثانية، كانت مدينة الرحاب، مسرحا لأحداث جريمة قتل بشعة، حيث أقدم رجل أعمال على الانتحار بقتل نفسه مستخدما سلاحا ناريا غير مرخص، بعدما تخلص من زوجته وأولاده الثلاثة بنفس السلاح، وذلك لمروره بضائقة مالية.

ودلت التحريات المبدئية، على أن سبب الجريمة هو مرور الأب بضائقة مالية كبيرة، بعد أن حاصرته الديون إثر اقتراضه أموالا من عدة أشخاص اتهموه بالنصب عليهم في مبلغ تجاوز الـ2 مليون جنيه.