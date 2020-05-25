مقتل 3 أشخاص بينهم ضابط شرطة شمال غربي باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، تعرض ثلاثة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة للقتل، على يد مجهولين في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم.

وأوضح مسؤول بالشرطة المحلية، اليوم، أن الحادث وقع بالقرب من "ميرعلي"، كبرى مدن مقاطعة شمال وزيرستان أمس الأحد، حيث أطلق مسلحون يستقلون دراجات نارية وابلاً من النار على ثلاثة أشخاص كانوا عائدين إلى منازلهم بعد أداء صلاة العيد، ما أدى إلى إصابتهم بجروح.

وأضاف المسؤول الباكستاني، أنهم فارقوا الحياة بعد نقلهم إلى المستشفى، موضحاً أن أحد القتلى الثلاثة كان ضابطاً في شرطة إسلام آباد ويدعى زبيد الله خان، وكان موجوداً في قريته لقضاء عطلة العيد.

وأشار المسؤول، إلى أن الحادث يحمل طابع عمليات الاغتيال المستهدف، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية، مشيراً إلى أن الشرطة بدأت بفتح تحقيقات في الحادث.