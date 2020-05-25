متحدث الجيش الليبي: التدخل التركي أطال أمد الحرب على الإرهابيين

قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إن التدخل التركي في بلاده، أطال عمر المعركة والأزمة بشكل كبير جدًا.

وأضاف المسماري، خلال حواره عبر شاشة "سكاي نيوز العربية": "كنا نخطط لعملية سريعة وخاطفة لحماية المدنيين، والحرب هي مجموعة من الخطط على المستوى الاستراتيجي أو التكتكيكي، وتحتاج إلى تخطيط دقيق ومراجعات، وتعديل وتحديث حسب الموقف وما يطرأ عليه من مستجدات، غير ذلك لن تكون هناك قيادة عسكرية، ستكون هناك فوضى في إدارة المعركة، وبالتالي ستسقط الوحدات في هذه المعركة".

وتابع: أنه جرى القبض على الرويضاني، مشيرًا إلى أنه رأس كبير لتنظيم تكفيري متطرف، مشيرًا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقل عناصر من التنظيمات المتطرفة الخطيرة إلى ليبيا، سواء من تنظيم داعش الإرهابي الموالين لأردوغان أو تنظيم القاعدة".

وواصل: "اليوم نضع الرويضاني كوثيقة ومثال على نقل تركيا لتنظيمات متطرفة خطيرة جدًا، وأنها المسؤولة عن استعمال هذه التنظيمات، وتوفير الملاذات الآمنة وممرات التنقل من دولة إلى أخرى، وهو خطر على ليبيا وكامل الإقليم، ومصالح الشركات في ليبيا، ونتمنى أن يكون معنا أحد من بعثة الأمم المتحدة، حتى يسمع ما نقوله".