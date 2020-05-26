حملة لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية في طور سيناء

نظمت الإدارة الصحية بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة برئاسة الدكتور مؤمن خفاجي مدير الإدارة الصحية، للمرور على الوحدات الصحية، ومتابعة انتظام سير العمل.

وقال الدكتور مؤمن خفاجي مدير الإدارة الصحية، إنه جرى المرور على الوحدة الصحية بوادي الطور، والتأكد من انتظام سير العمل، وتواجد الفريق النوبتجي الطبي، والتزامهم بالزي الرسمي، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية بالوحدة.

وأكد مدير الإدارة الصحية، أن جميع الأمصال متوفرة بالوحدة الصحية، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الوحدات الصحية، تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

وطالب مدير الإدارة، الفريق الطبي، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، من التطهير والتعقيم المستمر، ولبس الكمامات، والقفزات الطبية، حرصًا على سلامتهم، وسلامة المواطنين المترددين على الوحدات الصحية.