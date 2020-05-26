حملة لإزالة تعديات على مساحة 2500 متر مباني بـ"أبوصوير"

أعلن سيد النخيلى رئيس مدينة أبوصوير، أنة تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المدينة ثالث أيام عيد الفطر، أسفرت عن إزالة 15حالة تعد بناء أسوار وبلوكات بالطوب الأبيض وتشوينات على مساحة 2500 متر، وتم إحالة 5 منهم للنيابة العسكرية، بمتابعة من نصر جيد نائب رئيس المدينة، ورؤساء قرى المنايف والمحسمة الجديدة والسبع آبار الشرقية، وذلك بناءعلى تعليمات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة الحفاظ على اراضى الدولة والرقعة الزراعية.

وأشار النخيلى، إلى متابعة التزام المواطنين بتعليمات الحظر بمدينة وقرى أبوصوير، ومنها وقرية أبوصوير البلد وقرية المجسمة الجديدة، وقرية الواصفية، كما تم رش وتعقيم الوحدة المحلية للمجسمة الجديدة، وتنفيذ اعمال رفع القمامة بمدينة أبوصوير والمساكن الشعبية وطريق الكنيسة ومنطقة السوق وأعمال رفع القمامة والجمع السكنى بقرية أبو صويرالبلد وأعمال النظافة اليومية بقرية الواصفية.