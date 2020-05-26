وفاة موظف بسببه.. للكحول الإيثيلي أوجه أخرى قاتلة

رغم التحذيرات المتعددة التي بدأت قبل أشهر بشأن الكحول الإيثيلي، وطرق استخدامه والابتعاد التام عن تناوله، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلا أن البعض غيرّ مساره لاستخدامات أخرى ضارة، حيث لقى موظف مصرعه بدائرة مركز شرطة أخميم شرق سوهاج، إثر تناوله مادة الكحول الإيثيلي أثناء تواجده بمنزله، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى الجامعي، وتبين أن المتوفى سبق وحرر ضده محضرين سكر في الطريق العام.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "إبراهيم.ا.ا"، 57 عاما، موظف، ويقيم شارع الجلاء بندر أخميم جثة هامدة، إدعاء تناول مادة غير معلومة.

وانتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال نجله أحمد، 27 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء تواجد والده بالمنزل تناول مادة الكحول الإيثيلي مما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

ما الكحول الإيثيلي وأغراض استخدامه

الرمز الكيميائي للكحول الإيثيلي هو C2H5OH، وهو معروف باسم الكحول الأبيض أو "السبرتو"، ويتم استخدام العبوات ذات التركيز 70%، في عدة إجراءات طبية منها تعقيم الأدوات الجراحية والأيدي والأسطح والأرضيات لمنع انتشار الفيروسات والبكتيريا، وتطهير الجروح لمنع انتقال العدوى، لذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية مع انتشار جائحة كورونا أهمية استخدامه لوقف انتشار الفيروس.

في حالة زيادة استخدامه، يسبب آثارا خطيرة، منها الاحمرار والالتهابات في الجلد تصل حد الحروق أو الإكزيما الجافة والتي يصاحبها حكة شديدة.

أضرار بالغة يسببها تناول الكحول منها الوفاة

موظف سوهاج، لم يكن الحالة الأولى التي تلقى مصرعها بسبب تناول الكحول الإيثيلي، وإنما قبل أسبوعين توفى بسببه المخرج شادي حبشي، إثر شرب كميات منه، ولذلك فإنه في حال تناول الكحول يتسبب ذلك في أضرار بالغة تصل حد الوفاة، على حد قول الدكتورة أماني محمود، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس، موضحة أنه في حال تناول كميات كبيرة منه بوقت قصير، ينتج عنه تسمم.

وأضافت محمود، لـ"الوطن"، أنه جراء ذلك تظهر أعراض التسمم عن الكحول من خلال صعوبة شديدة في التنفس وانخفاض معدل ضربات القلب وحرارة الجسم، وقيء وتشنجات، وتحول لون البشرة إلى الأزرق أو شاحبة، ثم فقدان الوعي ثم الوفاة، مؤكدة على أنه في حال تناول أحد الأفراد للكحول يجب نقله سريعا إلى المستشفى التي تتولى إسعافه بطريقة صحيحة.

وأشارت إلى أنه في حالة تناول كميات بسيطة من الكحول بالخطأ لن يسبب التسمم أو الوفاة، موضحة أنه لذلك يعاني متناولو الكحوليات بالخارج من أضرار بالغة في الكبد، حيث ينتشر مرض الكبد الدهني والذي يتطور لتوقف في عمل العضو، وهو ما يحتاج لاحقا إلى زراعة كبد جديد، فهي جراحة منتشرة بالدول الأوروبية وأمريكا.