بـ مفتاح مصطنع.. ضبط عصابة تخصصت في سرقة محتويات الشركات بإجازة العيد

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمشاركة قطاع الأمن العام تكوين 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة الشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، مُتخذين من دوائر أقسام شرطة الدقي العجوزة بالجيزة، والسلام والنزهة وعين شمس بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الدقي، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب؟

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع لدى عميلهم سئ النية (مالك "محل حاسب آلي" – الكائن بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة)، وباستهدافه أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات "أجهزة كهربائية، هواتف محمولة"، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.