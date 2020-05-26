"التضامن": صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلي الاثنين المقبل

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية "ATM" اعتبارا من صباح الاثنين الموافق الأول من يونيو.

وبينت أن ذلك يأتي استمرارًا لخطة الدولة في مواجهة تحدى فيروس كورونا، حيث تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادًا لصرف معاشات شهر يونيو 2020، بما يضمن سلامة المواطنين في أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.

وأوضحت أنَّه تمّ الاستقرار على الاستمرار في وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يونيو؛ حيث يتم الصرف لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاثنين والثلاثاء الموافقة 1-2 من شهر يونيو.

أما فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الاربعاء والخميس الموافقة 3-4 من شهر يونيو، وأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الأحد و الاثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

وبالنسبة لفئة من يزيد معاشهم على 3 آلاف جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو .

وأضافت أنَّه سيتمّ صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد على 1.68 مليون حالة بقيمة اجمالية تقارب 4.45 مليار جنيه اعتباراً من يوم الاثنين 1 يونيو.

وأشارت إلى أنَّه تمّ اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو لما يزيد على 8.37 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن بقيمة 4.91 مليار جنيه وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن بقيمة إجمالية تقدر بــ5.91 مليار جنيه.