حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نفذت محافظة البحيرة، حملات موسعة للتصدي لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "الدلنجات، دمنهور، حوش عيسى" عن إزالة 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية على مساحة إجمالية بلغت 685 منر تمثلت في إزالة حالة تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بقرية طيبة بالدلنجات، بمساحة 350 متر عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

كما تم إزالة أسوار بالطوب الأبيض بمساحة 250 متر بعزبة الزقل بقرية إفلاقه بدمنهو، وإزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 70 متر بقرية عزب حوش عيسى عبارة عن مبني بالطوب الأبيض، وإزالة أسوار طولية بمساحة ١٥ متر بقرية الشربيني التابعة لمجلس قرية نديبه بدمنهور.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف تلك الحملات خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ومنع استغلال البعض الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والضرب بقوة لردع كل من تسول له نفسه استغلال العطلات والظروف الحالية بالبناء المخالف.