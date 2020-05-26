مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في 3 مشاجرات بسوهاج

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرين في 3 مشاجرات متفرقة بمدينتي طما وطهطا بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال والأرض الزراعية، تم نقل المصابين للمستشفيات والقبض علي المشاركين في المشاجرات.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طهطا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية كوم بدر دائرة المركز، وانتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين أن المشاجرة بين عائلتين بسبب الخلافات على قطعة أرض زراعية نتج عنها مصرع 3 أشخاص من بينهم محام، وإصابة شخصين من كلا الطرفين، تم نقل الجثث لمشرحة مستشفى طهطا العام ونقل المصابين لمستشفى سوهاج العام.

وتلقى مركز شرطة طما بلاغا من المستشفى المركزي بوصول كلا من "أشرف.ع"، 47 عاما، موظف، و"علاء.ع.ا" 39 عاما، عامل، و"محمد.ا.ك" 40 عاما، عامل، و"أحمد.ع.خ" 18عاما، طالب، يقيمون دائرة المركز مصابين برش خرطوش متفرق بالجسم.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالفحص وسؤال المصابين اتهموا "محمود.ح.م" 44 عاما، عامل، يقيم بذات الناحية بالتعدي عليهم وإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزته، مما أدي لإصابتهم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم عبارة عن بندقية خرطوش عيار 12، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة .

وفي نزلة الدوية مركز شرطة طما، نشبت مشاجرة بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة كلا من علي حسن، وفريدة محمدين، وإسلام سراج، وسراج حارس، ومحمد عبد العزيز، وياسين محمود، ومحمد هاشم، مصابين بجروح وكدمات متفرقة واشتباه ما بعد الارتجاج، وتبين نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.