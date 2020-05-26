تسجيل 608 إصابات و7 وفيات جديدة بفيروس كورونا بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات، حسبما أفادت قناة "العربية".

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الثلاثاء، إنَّه تمّ شفاء 685 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 7306 حالات .

وأضاف الصباح، في بيان صحفي، أّنَّ التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ685 من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أمس الاثنين، شفاء 504 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 6 آلاف و621 حالة.