الإثنين.. بدء صرف معاشات يونيو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، موعد صرف المعاشات سواء لمن لديهم بطاقات ATM، أو من خلال مكاتب البريد، وتستعرض "الوطن" مواعيد صرفها من خلال التقرير التالي..

مواعيد صرف المعاشات لبطاقات الصراف الآلي

يمكن صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من صباح الإثنين الموافق الأول من يونيو.

أما من يقومون بصرف المعاشات من مكاتب البريد، فقد تم تقسيمهم لعدة فئات كالآتي ..

الفئة الأولى لصرف المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الاثنين والثلاثاء الموافق 1 و 2 من شهر يونيه.

الفئة الثانية لصرف المعاشات

أما أصحاب الأشخاص الذين يبلغ معاشهم أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام الأربعاء والخميس الموافق 3 و4 من شهر يونيه.

الفئة الثالثة لصرف المعاشات

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف، يتم الصرف لهم أيام الأحد والاثنين الموافق 7 و8 من شهر يونيه.

صرف المعاشات للمتخلفين

من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيه.