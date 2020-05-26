أبو العلا يدعو المؤسسات والنقابات إلى تخصيص أماكن لعزل أعضائها

دعا الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، جميع مؤسسات المجتمع المدني إلى المشاركة الفعالة مع الدولة في تحمل عبء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

واقترح أبو العلا تخصيص جزء من المقرات التي تمتلكها النقابات والشركات والمؤسسات المختلفة كأماكن لعزل الحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة من أعضائها المصابين بالفيروس بهدف تخفيف الضغط على مستشفيات وأماكن العزل.

وأضاف: "تقريبا كل النقابات والشركات لديها أندية اجتماعية ومصايف وقاعات للمؤتمرات ومن الممكن استغلال هذه الأصول وتحويلها إلى مقرات لعزل الحالات ذات الأعراض البسيطة والمتوسطة تحت إشراف وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لأعضاء هذه المؤسسات".

وأشار إلى أنه من الممكن أيضا أن تساهم المؤسسات عن طريق صناديق التكافل الاجتماعي داخلها في تحمل جزء من نفقات العزل الطبي لأعضائها المصابين بكورونا وتخفيف العبء عليهم.