استمرار إغلاق الشواطئ بالقنطرة شرق في ثالث أيام العيد

أعلن اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، أنة في إطار تنفيذ تعليمات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، تم المرورعلي المدينة للتأكد من غلق جميع الأنشطة غير المصرح لها بالعمل خلال عطلة العيد، وعدم وجود أنشطة غير المتفق عليها قانونا، والتأكد من عدم تواجد مواطنين بالحدائق والمتنزهات وعدم إقامة الأسواق الأسبوعية.

وأصدررئيس المركزوالمدينة تعليماته إلي رؤساء القري بتنفيذ تعليمات الحظروالتواجد بالقرى والمرورعلي الشوارع والتأكد من تنفيذ المواطنين للتعليمات والاهتمام بقطاع النظافة، ومتابعة أعمال النظافة بالمدينة ورفع المخلفات والقمامة ونقلها إلي المقلب العمومي وكذلك متابعة أعمال رفع كفاءة المقلب العمومي بشارع العريش وردم المخلفات والقمامة وإبعادها عن الشارع.

وأشار "إدريس" إلى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح بعض كسور خطوط مياه الشرب بعزبة الصحة، ومع قسم الكهرباء لاستكمال صيانة أعمدة الإنارة داخل سوق الأربعاء والمنطقة المحيطة به وإضاءة جميع الأعمدة بالمنطقة.