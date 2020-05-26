كورونا يحرم رئيس الوزراء الهولندي من زيارة والدته قبل وفاتها

لم يتمكن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي من زيارة والدته المحتضرة في أسابيعها الأخيرة، لأنه امتثل لقيود فيروس كورونا المستجد والمتعلقة بعدم زيارة دور رعاية المسنين.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فقد أعلن روتي يوم الاثنين الماضي، وفاة والدته ميكي روتي ديلينغ، البالغة من العمر 96 عاما، في دار لرعاية المسنين بمدينة لاهاي في يوم 13 مايو (أيار)، بعد شهرين تقريبا من قرار الحكومة إغلاق جميع هذه المؤسسات في وجه الجمهور.

وقال روتي: "أنا وعائلتي نشعر بحزن كبير لفقدان والدتي. ونأمل أن نكون قادرين على التعامل مع هذه الخسارة الكبيرة في المستقبل القريب". وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط

ورداً على سؤال عن تقارير بأن رئيس الوزراء التزم بالقواعد ومن ثم لم يرَ والدته قبل وفاتها، صرح المتحدث باسم روتي: "رئيس الوزراء امتثل لجميع التوجيهات".

وأفادت وسائل الإعلام الهولندية بأن والدته لم تمت بسبب كورونا، على الرغم من تفشي المرض في دار الرعاية الذي كانت تعيش فيه في وقت سابق.

وسمحت السلطات الهولندية بزيارات فردية لبعض دور الرعاية اعتباراً من يوم الاثنين، وهو إجراء سيتم تمديده إلى جميع الدور الأخرى في 15 يونيو

يذكر أن هولندا سجلت حتى الآن 5830 حالة وفاة بفيروس كورونا و45445 إصابة.