حملة طوّر وغير للشباب والرياضة في 6 خطوات.. تعرف على كل المعلومات

تعلن وزارة الشباب والرياضة عن بدء حملة "طور وغير لايف" تحت عنوان "استعدوا لبكرة"، خلال الفترة من 7 حتى 14 يونيو المقبل عبر خدمة البث المباشر على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"؛ لتدريب الشباب، وتطوير مهاراتهم التكنولوجية.

"الوطن" تكشف فعاليات حملة "طور وغير لايف" في الخطوات التالية :

1- يوم الأحد 7 يونيو في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً يفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات الحملة أون لاين بحضور مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، وذلك يوم الأحد 7 يونيو فى تمام الساعة.

2- تختتم الفعاليات بتكريم للمدربين والمتابعين من كافة المحافظات يوم الأحد 14 يونيو ولمدة ساعتين من الثانية عشر ظهراً حتى الثانية مساءً.

3- ترتكز فكرة حملة "طور وغير لايف" على تقديم محتوى تدريبي للشباب من خلال مدربين متخصصين يقومون بالشرح مباشرة عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وتستهدف الحملة مشاركة أكثر من 7 آلاف مشارك من الشباب الفتيات من مختلف المحافظات.

4- يتم التدريب على فترتين فى اليوم الواحد الأولي صباحية من 12ظ حتى 1.30م ، والفترة الثانية مسائية من 8م حتى 9.30م.

5- يتم تدريب المشاركين على التخطيط الوظيفى، ومقدمة فى كتابة السيرة الذاتية، ومقدمة عن التسوق الاليكتروني، والتسوق الشخصي، ومقدمة فى الذكاء الاصطناعى والعمل الحر؛ بهدف تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، واستثمار أوقاتهم بشكل أمثل عن طريق التعلم الذاتي.

6- تأتى الحملة ضمن مجموعة البرامج والمشروعات التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة أون لاين وعبر المنصات الاليكترونية المختلفة فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، علاوة على كون الحملة تحقق أحد محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الهادفة إلى تنمية وصقل مهارات وقدرات الشباب، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.